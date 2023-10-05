05 Октября 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Наследие Екатеринбурга&quot; / t.me/ekbnasledie

На компанию Дацюка составили протокол за раскопки земли у Царского моста

На компанию "Радиус Девелопмент", связанную с хоккеистом Павлом Дацюком, составили протокол из-за строительных работ на берегу Исети рядом с Царским мостом. Как передает Центр управления регионом Свердловской области, при работах не соблюдаются требования об охране объектов культурного наследия.

Напомним, ранее работы проводились на другой стороне моста - для строительства гостиницы компания сузила русло реки Исеть. Согласно ответу управления госохраны, ОКН признало, что свои действия "Радиус Девелопмент" не согласовывал. Сейчас же в ЦУР заявили, что застройщику выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а также предложено незамедлительно приостановить работы. Вся информация о нарушениях будет направлена в органы полиции.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). В случае отказа прекратить работы на объекте, "Радиус Девелопмент" может быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей. На данный момент, по утверждению общественников в telegram-чате "Добровольцы Быстрого Реагирования", работы на объекте приостановлены.

Напомним, что городские власти не планируют вмешиваться в происходящее. По словам начальника главархитектуры Руслана Габдрахманова, "Радиус-Девелопмент" уже заключил договор с минприроды Свердловской области о предоставлении водного объекта в пользование. Более того, даже в ответе госохраны, опубликованном активистами, сказано, что делать управление ничего не собирается - вместо этого было написано обращение в правоохранительные органы.

Теги: Дацюк, протокол, Царский мост, исеть


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