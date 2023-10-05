Власти Крыма хотят взыскать с Киева 3 триллиона рублей в крымском суде

Общественная палата Крыма намерена в суде взыскать с Украины ущерб за восьмилетнюю водную блокаду полуострова. В коллективном иске общественники хотят взыскать моральную компенсацию в размере 200 тыс. руб. на каждого жителя региона – всего чуть более 3 трлн руб., сообщил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

Примечательно, что иск будет подан в Верховный суд Республики Крым.

"Работа по оценке ущерба, нанесенного Крыму террористическим образованием "Украина", будет продолжена. Мы добьемся официального, юридического, признания действий киевской банды в отношении жителей полуострова преступными", - написал Константинов.

Он, однако, не пишет, какие механизмы позволят взыскать с Киева реальные деньги, учитывая условия вооруженного конфликта, а также выход России из ЕСПЧ, куда можно было бы обратиться с подобным иском.

Ранее Константинов сообщил, что планируется восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Принято "принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища", сказал парламентарий. Правда, произойдет это после окончания СВО, а сроки эти не называются.