Бастрыкин поручил возбудить дело из-за непригодного для жизни жилья в Югре

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращениям жителей поселка Федоровский ХМАО – Югры о нарушении их жилищных прав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Люди пожаловались на то, что власти долгое время не принимают меры по расселению их из непригодного жилья. Дома строили из некачественных материалов. В них проживают пренсионеры, инвалиды, многодетные семьи.

До настоящего времени строения не включены в региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, жилые помещения из маневренного фонда им не предоставляются. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре продолжается процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Югре Алексею Мязину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав обратившихся.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.