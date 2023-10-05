Илон Маск выступит на конференции в Азербайджане

Американский бизнесмен, основатель космической компании SpaceX Илон Маск выступит на 74-м Международном конгрессе астронавтики в Баку. Маск присоединится к мероприятию в режиме видеоконференции.

Компания Маска сейчас является единственной в мире успешной частной космической корпорацией – многоразовые корабли Crew Dragon доставляют на МКС экипажи астронавтов, а также космонавтов из других стран, в том числе из России (по программе перекрестных полетов). Также SpaceX с переменным успехом тестирует тяжелые ракеты и корабли для освоения дальнего космоса, мечтой Маска является основание колонии на Марсе.