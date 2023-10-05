Глава "Росатома": Россия в 2024 году будет искать варианты перезапуска ЗАЭС

Россия в 2024 году будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

В октябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Запорожская АЭС". Ранее стало известно, что концерн "Росэнергоатом" (структура госкорпорации "Росатом") учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Новая компания с уставным капиталом 2 млрд рублей была зарегистрирована 3 октября 2022 года. Процесс интеграции новых территорий в энергосистему РФ может занять несколько лет.