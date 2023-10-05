05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Баварии напали на лидера партии "Альтернатива для Германии"

В немецкой Баварии напали на лидера оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу. Инцидент произошел на предвыборном мероприятии на Театральной площади в Ингольштадте.

Нападение произошло 4 октября, а уже сегодня "взяли" двух молодых людей, подозреваемых в налете, пишет РЕН-ТВ. Пострадавший госпитализирован. Депутат комитета по обороне в бундестаге от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте рассказал телеканалу, что официальных заявлений по поводу нападения на Хрупаллу пока не поступало ни от полиции, ни из больницы. Однако Нольте поделился своими догадками по этому факту: два человека, вероятно, ввели в плечо Хрупаллы неизвестное вещество, после чего он потерял сознание.

Напомним, ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт сообщил, что направил от имени "АдГ" обращение в правительство страны, в котором попросил разъяснить ситуацию с арестом машин.

"Сначала я отправлял мелкие единичные запросы, но правительство присылало отписки. В конце месяца (августа) я отправил подробный запрос. Правительство, что было для меня неожиданностью, взяло паузу. Они пообещали до конца сентября подготовить ответ и, видимо, обратились за консультацией в Еврокомиссию", - сказал политик.

Теги: "Альтернатива для Германии", Бавария, Германия, нападение


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