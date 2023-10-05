ХК "Автомобилист" отправился на выездную серию без пяти игроков

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" сегодня отправился на выездную серию матчей. В этих играх команде не смогут помочь сразу несколько хоккеистов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в рамках серии состоятся три игры – в Новосибирске, Нижнекамске и Уфе. В составе команды на выезд отправились 27 игроков – 3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих.

В этих матчах не смогут выйти на лед сразу пятеро хоккеистов "Автомобилиста". Ник Эберт продолжает восстановление и работает по индивидуальной программе. Также остались в Екатеринбурге травмированные Денис Баранцев, Максим Денежкин и Семен Кизимов. Не поехал и Кертис Волк, получивший повреждение в матче против хабаровского "Амура".

С новосибирской "Сибирью" уральцы сыграют завтра, 6 октября. Далее состоится встреча с нижнекамским "Нефтехимиком" 8 октября. Наконец, 10 октября предстоит соперничество с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Напомним, ранее в ХК "Автомобилист" поставили задачу на новый сезон.