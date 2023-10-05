Прокуратура проверит уральскую школу, где перестали кормить детей

Ученикам МАОУ СОШ №10 в с. Покровское (Горноуральский г.о. Свердловская область) перестали выдавать горячее питание. Прокуратура заинтересовалась действиями школы и организовала проверку.

Как стало известно, с 26 сентября текущего года в учреждении было прекращено предоставление учащимся горячего питания, что нарушает санитарные нормы. Ранее в социальных сетях родители писали, что их детям приходится брать из дома булочку и сок, чтобы совсем не оставаться голодными. Такая альтернатива полноценным завтраку и обеду не радует ни родителей, ни самих учащихся.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства об образовании, а также соблюдения прав несовершеннолетних на предоставление горячего питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года в каждой школе России должны выполняться программы по совершенствованию питания детей. Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину разработать стандарт горячего питания для школьников, который учитывал бы индивидуальные особенности и хронические заболевания каждого ребенка.