05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Верховный суд запретил считать злым умыслом непредоставление доступа к телефону

Если подозреваемый отказывается разблокировать свой телефон и предоставить его следствию, это не может стать подтверждением или косвенным доказательством вины человека, поскольку любой гражданин может в соответствии с Конституцией защищать свои права и свободы – всеми способами, которые не запрещены законом, такое определение дал Верховный суд РФ, рассматривая дело гражданина Касенкова.

Касенков был осужден на десять лет колонии строгого режима по обвинению на сбыт наркотиков в крупном размере. Суды первой и апелляционной инстанций ссылались на то, что мужчина отказался предоставить силовикам пароли от изъятых у него телефонов – это, якобы, указывает на злой умысел в его действиях.

"Между тем отказ обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него либо являться даже косвенным подтверждением виновности. Согласно презумпции невиновности обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения", — заключил Верховный суд.

В определении называется недопустимым факт, что суды сочли выбранный Касенковым способ защиты (отказ разблокировать телефоны) подтверждением его вины. Подобные нарушения со стороны судов, говорится в документе, являются существенными и служат основанием для изменения приговора, передает РБК.

Теги: верховный суд, телефон, пароль, доказательства, презумпция невиновности


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