05 Октября 2023
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Фото: www.transaero.md

В Совфеде задумались над ответом на гонения на пророссийскую оппозицию в Молдавии

Сенатор Совета Федерации, глава оборонного комитета Виктор Бондарев считает, что Россия должна как-либо ответить на подавление пророссийской оппозиции в Молдавии.

В своем telegram-канале сенатор написал, что Молдавия перестает быть демократической страной, а оппозиция, тем более пророссийская, там подвергается гонениям. Проевропейская партия, воспользовавшись быстро прошедшей проевропейской эйфорией, заполучила и всеми силами пытается удерживать власть. Народные митинги подавляются, а оппозиционные партии быстро ликвидируются.

"Молдавия нам перестала быть дружественной, и против нее РФ должна применить самые жесткие ответные меры, дабы помочь населению Молдавии освободиться от ненавистной политической партии, которая узурпировала власть", - написал Бондарев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сокращение российской дипмиссии Молдавией не остаются без взаимности.

"Кишинев сознательно, сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи", - сказал Песков.

Теги: Молдавия, Виктор Бондарев, оппозиция


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