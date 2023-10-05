05 Октября 2023
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Фото: Flickr / Luigi Mengato

Более 3 тысяч проживающих в Латвии россиян могут обязать уехать из страны

Более 3,2 тысяч проживающих в Латвии граждан России уведомили о возможной высылке из государства. Это связано с истечением срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя ЕС.

Еще одним аргументом для высылки является незнание государственного латышского языка, экзамен по которому должны были пройти эти лица, пишет ТАСС.

Россияне получили письма с предупреждениями о том, что из-за новых требований закона об иммиграции их могут обязать покинуть страну или подать заявку на какой-либо из видов на жительство. Об этом сообщила глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе.

В сентябре сейм Латвии окончательно утвердил отсрочку для россиян на сдачу экзамена по латышскому языку. Отсрочка составит два года.

В этот период россияне смогут получить временный вид на жительство, но по истечению отсрочки им все равно придется сдавать экзамен. Социальные гарантии получат только те люди, место жительства которых задекларировано.

В парламенте Латвии утвердили правило получения двухлетнего вида на жительство: до конца 2023 года нужно будет подать заявление в управление по делам гражданства и миграции и заплатить пошлину в 100 евро.

Теги: латвия, россияне, внж


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