Число заключенных в российских колониях за 10 лет снизилось в два с половиной раза

За последние десять лет больше чем в два раза сократилось число заключенных в исправительных колониях России, сообщил замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов. Он добавил, что при этом острой остается проблема рецидивов.

"Если десять лет назад у нас количество контингента, который находился в местах лишения свободы, достигал почти 700 тыс. человек, то сейчас у нас порядка 266 тыс. человек находится в исправительных колониях. То есть вот эта цифра снижается. Между тем, проблема рецидива она остается", - сказал чиновник.