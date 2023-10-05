05 Октября 2023
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Фото: instagram.com/pryanya93

ОКР не видит ни одного российского спортсмена участником Олимпиады в Париже

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что потенциально не видит ни одного российского олимпийца на летних Играх 2024 года в Париже.

Также он подтвердил, что ОКР выплатит по 500 тыс. руб. олимпийским чемпионам в качестве компенсации за пропуск международных соревнований.

"Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта. Будут выплачено 500 тыс. руб. для золотых медалистов, 350 тыс. руб. - для серебряных и 250 тыс. руб. - для бронзовых. 150 тыс. руб. будет выплачено участникам Олимпийских игр. Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР", - сообщил Поздняков.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что в Олимпиаде в Париже смогут принять участие россияне, выступающие в индивидуальных видах спорта, не связанные с организациями и клубами силовых ведомств, а также не замеченные в поддержке СВО.

Теги: олимпийский комитет россии, олимпиада-2024, париж, станислав поздняков


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