В Прикамье задержан подозреваемый в восьми поджогах, однако односельчане не верят в его виновность

В Пермском крае задержан подозреваемый в совершении поджогов. Им оказался 30-летний житель Мулянки, инвалид детства Герман Овчинников. Однако односельчане считают, что Овчинников не мог совершить поджоги, сообщает Properm.ru.

Они направили обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина, который поручил провести проверку и дать ему отчет.

За последние несколько недель лета и начало осени 2023 года в поселке произошло восемь пожаров. Жители были уверены, что кто-то намеренно устраивает поджоги, опубликовали обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по поводу ситуации.

Большинство пожаров произошли в одном территориальном квадрате, три из них уничтожили имущество (дома) одной семьи. Причем загорелся недостроенный дом, в котором нет отопления и электричества, а параллельно со строящимся домом случился пожар по переулку Восточному. Участковый был в отпуске.

В пожарах пострадавших не было. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей. Для поиска преступника полицейские проверяли ранее судимых людей, тех, кто состоит на профилактических учетах, а также опрашивали местных жителей.

Сейчас по всем эпизодам поджогов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Герман находится в СИЗО, суд арестовал его на время следствия.

Сельчане же отмечают, что у подозреваемого в поджоге Германа Овчинникова комплекция тела другая, он не мог бы быстро убежать, а свидетели видели, как кто-то быстро убегал. По словам соседей и коллег, Герман всегда соблюдал правила противопожарной безопасности, боялся огня.

В обязанности Германа входило топить печки и он очень трепетно и ответственно относился к своему делу. С собой брал ведра с водой всегда, огнетушитель. Он очень опасался, понимал, какие могут быть последствия. И когда дул ветер сильный, никогда не разводил огонь.