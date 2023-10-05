В Прикамье подростка убило током в железнодорожной цистерне

В Пермском крае в железнодорожной цистерне электрическим током убило 16-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел вечером, 4 октября вблизи железнодорожной станции Чад Горьковской железной дороги РЖД. По данным ведомства, подростки организовали фотосессию в запрещенном месте. Она и привела к трагедии.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение.