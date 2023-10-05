За месяц Минобороны России набрало 38 тысяч добровольцев

За последний месяц Минобороны России удалось набрать 38 тыс. добровольцев, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Люди приходят высоко мотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт. Многие, завершив полугодовой контракт, возвращаются второй раз, а есть те, кто и третий. С нашей стороны надо поддерживать и жен, и родителей наших ребят, которые достойно воюют", - заявил министр.

Он отдельно сказал про девушек-добровольцев: "Я сегодня встретил [их] на полигоне, готовятся. Это врачи, медицинские работники. Девчонки из разных мест, Тула, Ялта, Краснодар, Сибирь". По словам Шойгу, встреченные им женщины просились поскорее отправить их на фронт.