05 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За месяц Минобороны России набрало 38 тысяч добровольцев

За последний месяц Минобороны России удалось набрать 38 тыс. добровольцев, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Люди приходят высоко мотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт. Многие, завершив полугодовой контракт, возвращаются второй раз, а есть те, кто и третий. С нашей стороны надо поддерживать и жен, и родителей наших ребят, которые достойно воюют", - заявил министр.

Он отдельно сказал про девушек-добровольцев: "Я сегодня встретил [их] на полигоне, готовятся. Это врачи, медицинские работники. Девчонки из разных мест, Тула, Ялта, Краснодар, Сибирь". По словам Шойгу, встреченные им женщины просились поскорее отправить их на фронт.

Теги: добровольцы, контрактники, минобороны, сергей шойгу


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