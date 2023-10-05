05 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: John Thys / Pool via Reuters

Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

Евросоюз не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили США, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине", - отметил он.

По словам Борреля, Брюссель ждет, что Вашингтон пересмотрит это решение и возобновит поддержку Киева, передает ТАСС.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Это позволило устранить ожидаемый шатдаун деятельности американских властей.

Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, у Пентагона пока достаточно средств, чтобы сохранять темпы по предоставлению военной помощи Киеву, но если Конгресс в ближайшее время не договорится о выделении дополнительных средств, то она может прекратиться. Нынешних средств хватит еще на два месяца.

Теги: боррель, ес, украина


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