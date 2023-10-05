05 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

"Личный киллер уральского рейдера Федулева" досрочно выходит на свободу

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката Виталия Пильщикова. Теперь тот сможет досрочно выйти на свободу.
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В СМИ Пильщиков фигурировал как "личный киллер уральского рейдера Павла Федулева". Ранее он получил солидный срок за убийство предпринимателей, охранника, сотрудника полиции и незаконный оборот оружия. В общей сложности ему дали 24 года и 10 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей.

По последнему приговору, вынесенному в 2012 году, Пильщиков должен был выйти только в феврале 2028 года. В июне нынешнего года его защита обратилась с ходатайством о замене оставшейся части срока на более мягкий вид наказания. Однако суд отказал, как и годом ранее.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, данное решение было обжаловано. Сегодня, рассмотрев материалы и заслушав выступление адвоката и прокурора, облсуд удовлетворил апелляцию, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца и 26 дней принудительными работами на тот же срок. 15% от его заработной платы пойдет в доход государства.

"В исправительный центр к месту отбывания наказания он должен будет проследовать самостоятельно, а срок наказания ему будет исчисляться со дня прибытия в исправцентр", - уточнили в областном суде.

Теги: Пильщиков, Федулев, апелляция, облсуд


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