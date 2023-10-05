На месторождении Жагрина в ХМАО-Югре увеличили мощности по подготовке нефти

"Газпромнефть-Хантос" запустил на месторождении имени Александра Жагрина вторую очередь установки подготовки нефти (УПН). Благодаря этому производственные мощности на флагманском активе "Газпром нефти" в Югре выросли с 5,5 до 8 млн тонн в год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Новый комплекс дополнил уже существующую инфраструктуру, которая была запущена на промысле в 2022 году. УПН предназначена для приема продукции скважин, отделения нефти от воды, попутного нефтяного газа и других примесей. Пропускная способность таких установок напрямую влияет на объемы добычи.

При проектировании и строительстве второй очереди УПН применяли 3D-моделирование и придерживались высоких стандартов производственной и экологической безопасности.





Как отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров, месторождение Жагрина уникально по объемам запасов и масштабам технологических вызовов. Наряду с традиционными залежами там есть и трудноизвлекаемые запасы.

"На подготовку месторождения к промышленной разработке потребовалось всего два года, что существенно опережает среднеотраслевые темпы реализации подобных сложных проектов. Ключом к быстрому освоению стала стратегия эффективного ввода запасов в разработку и современные цифровые технологии, применение которых помогло в максимально короткие сроки запустить инфраструктуру", – пояснил Сергей Фёдоров.

По его словам, новый комплекс позволит не только обеспечить рост добычи на месторождении им. Александра Жагрина, но и приступить к разработке других активов кластера "Зима". Напомним, этот проект включает в себя 8 лицензионных участков в Кондинском районе ХМАО и Уватском районе Тюменской области: Западно-Зимний, Северо-Вайский, Карабашский-84, Средневайский, Южно-Зимний, Холодный, Снежный и Ледовый.