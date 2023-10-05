В Москве строится больше всего храмов в мире, но нужно еще больше

Москва стала городом, в котором строится больше всего храмов – не только православных, но нужно, чтобы их было еще больше, заявил депутат Госдумы, советник мэра Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по строительству Владимир Ресин.

По его словам, программа строительства храмов в столице успешно реализуется. За 13 лет действия проекта построено 130 церковных комплексов, 118 введены в эксплуатацию. Программа предполагает сдачу десяти храмов в год, но в прошлом году было сдано 15, а в этом будет сдано еще больше.

Ресин подчеркнул, что все стройки ведутся на внебюджетные средства. Также он отметил, что другие регионы и даже другие страны просят кураторов программы передать им проекты строительства московских храмов, чтобы повторить их на своих территориях.

"На 97% при строительстве применяются отечественные материалы", - сказал Ресин журналистам. Также трендом стало возведение деревянных храмов.

"Сегодня есть случаи, когда в районе дома еще не готовы, строятся, а храм уже стоит и готов принять верующих. Храм – это доминанта", - говорит Ресин. По его словам, чтобы решить проблему с нехваткой храмов пока можно строить временные, деревянные сооружения, вокруг которых тут же образуется приход: начинается деятельность общины – с приходской школой, кружками, сообществом. И уже этот приход начинает строить постоянный, каменный храм.