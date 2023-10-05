"Уральские авиалинии" могут выплатить 1,2 миллиона за посадку самолета в поле

С авиакомпании "Уральские авиалинии" могут спросить 1,2 млн рублей за ущерб, понесенный колхозом после посадки Airbus A320 на поле. Самолет почти месяц находится там, из-за чего пришлось огородить территорию в 60 га.

Как передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на директора колхоза имени Ленина Александра Комаровского, само судно занимает площадь в 10 га, однако из-за проводимого расследования авиакомпания попросила огородить и не использовать больший участок. Уже сейчас сумма ущерба составляет 200 тыс. рублей, однако, если судно не уберут до наступления заморозков и 60 га не удастся вспахать, то и весной засеять их не выйдет. Из-за этого колхоз потеряет 1,2 млн рублей.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси.

После генеральный директор компании Сергей Скуратов заявил, что выплатит пассажирам рейса "компенсацию за испуг". Компенсацию получит и владелец земель, пообещал бизнесмен.

По завершении расследования самолет планируют вернуть к осуществлению рейсов.