05 Октября 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Настоящий Гладков&quot; / t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли центр Шебекино: под огонь попали ТЦ и неработающая пекарня

Украинские военные обстреляли центр Шебекино (Белгородская область), об этом сообщил губернатор региона Владислав Гладков в телеграм-канале.

По его информации, есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый ТЦ.

Также осколками снарядов повредило два административных здания и один коммерческий павильон. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Mash пишет, что атаки из РСЗО "Град" идут с самого утра. Также известно о прилетах по частным домам в пригородном поселке Шебекинский. По данным телеграм-канала, жители находятся в укрытиях.

Теги: шебекино, обстрел, всу


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