На Урале парк развлечений заплатит 500 тысяч за травму ребенка на батуте

На Среднем Урале парк развлечений выплатит компенсацию за травму ребенка.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в июне 2022 года 10-летний мальчик прыгал на батуте в развлекательном парке в Первоуральске. В какой-то момент ребенок неудачно приземлился ягодицами на жесткую часть батута рядом с сеткой и почувствовал сильную боль в груди, у него затруднилось дыхание. Спустя несколько дней боль не прошла, и мать отвела мальчика в больницу, где врач предположил компрессионный перелом позвоночника. В дальнейшем диагноз подтвердился. Лечение заняло длительное время, а ребенок провел полгода в корсете.

Мать пострадавшего обратилась в Первоуральский городской суд с иском к собственнику парка и потребовала в пользу сына компенсацию морального вреда – около 743 тысяч рублей и материальный ущерб – около 11 тысяч рублей. Суд взыскал 300 тысяч компенсации и 9 тысяч 322 рубля материального ущерба.

С решением не согласились обе стороны и обжаловали его в областном суде. Там согласились с выводом суда первой инстанции, что травма была получена ребенком именно во время прыжков на батуте в парке, а ответчик не доказал, что обеспечил безопасность. В итоге Свердловский областной суд увеличил компенсацию морального вреда до 500 тысяч рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле суд взыскал с владельца батутного парка компенсацию в пользу девочки, травмировавшейся на аттракционе.