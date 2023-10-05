InfoWatch: В России за первое полугодие утекло более 700 млн записей персональных данных

За первое полугодие в России утекло более 705 млн записей персональных данных, это на 72% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом говорится в отчете ГК InfoWatch.

Читайте также: В кабмине РФ одобрили компенсации жертвам утечек данных

Также в России стало вдвое больше утечек государственной тайны. При этом зарегистрированных утечек информации стало меньше на 17%.

Снижение количества утечек может быть связано с постепенной адаптацией подразделений российских компаний и госорганов к ландшафту киберугроз, складывающемуся после начала СВО. В то же время размер одной утечки вырос более чем в два раза.

"Практически ежедневно поступают сообщения о взломе тех или иных крупных баз данных. <...> Подпольный рынок пока не пришел к состоянию насыщения — ежедневно на нем публикуются десятки, а то и сотни объявлений о продаже (а часто — и бесплатном распространении) крупных баз данных", - говорится в отчете.

Причем 705 млн скомпрометированных записей персональных данных необходимо рассматривать как минимальное значение, поскольку во многих сообщениях об утечках (таких случаев более 40%) не указано точное количество скомпрометированных данных и нет возможности их посчитать.

Проблема утечек информации усугубляется тем, что за них никто не несет ответственности.