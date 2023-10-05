Строители на две недели сдвинули сроки перекрытия улицы Боевых дружин

ООО "Специализированный застройщик "УГМК-СИТИ" на две недели сдвинул сроки перекрытия по улице "Боевых дружин. Изначально транспорт не должен был ездить по дороге с 1 октября по 1 декабря, однако сегодня в мэрии Екатеринбурга сообщили, что работы переносятся на 15 октября.

Речь идет об участке от улицы Октябрьской революции до улицы Февральской революции. До 15 декабря там оборудуют дождевую канализацию. Строители обещают восстановить все элементы благоустройства по завершении работ. А пока на участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина. Схема движения общественного транспорта при этом меняться не будет. Жители и гости уральской столицы также могут воспользоваться информационной картой, где указаны все актуальные дорожные работы и перекрытия в Екатеринбурге.