Песков ответил на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных сроков возобновления экспорта бензина и дизельного топлива.

По его словам, "какого-то дедлайна нет", запрет будет действовать до того времени, пока это необходимо.

"Как только эта необходимость исчезнет, то будут уже рассматриваться другие меры", - цитирует Пескова РИА Новости.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Власти заявляли, что запрет на экспорт бензина и дизеля из России введен бессрочно. Но в кабмине рассчитывают, что эту меру можно будет довольно быстро смягчить, поскольку рынок начал реагировать на ограничения. Вчера вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабилизируется, снижение оптовых цен на нефтепродукты наблюдается почти во всех регионах РФ.