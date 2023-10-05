«Урок цифры» во Владимирской области посвятили теме искусственного интеллекта

3 октября во Владимире, на базе средней школы № 49, состоялся открытый «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в отраслях», с которого во Владимирской области начался новый сезон одноимённого Всероссийского образовательного проекта. Школьники региона присоединились к уроку онлайн с использованием информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Урок цифры» провели начальник отдела цифровой трансформации Министерства образования и молодёжной политики Алексей Осипов, руководитель ООО «НАРИ» Евгений Полковников, начальник диспетчерской службы Владимирского лесхоза Надежда Фефилова, разработчик ООО «1Т» Иван Никаноров. Они рассказали ученикам о развитии искусственного интеллекта – одного из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в современной ИТ-индустрии.

Школьники узнали о том, как работает голосовой робот-помощник, как технологии искусственного интеллекта помогают в обслуживании самолетов, повышении эффективности авиационных процессов. Участникам урока была продемонстрирована роль интеллектуальной системы в процессе предотвращения лесных пожаров.

Ученики активно интересовались тем, как именно развитие и распространение технологий искусственного интеллекта в будущем повлияют на профессии разных сфер деятельности. «Урок цифры», как всегда, не только дал ребятам новые знания, но и познакомил их с IT-направлением, которое может стать их будущей профессией.

Всероссийский образовательный проект реализуется во Владимирской области с 2021 года на регулярной основе. При поддержке педагога, используя предложенные материалы, школьники изучают тему, а затем закрепляют полученные знания, выполняя интерактивные задания. Уроки ориентированы на учеников разных возрастов. Следующий «Урок цифры» будет посвящён мессенджерам и пройдёт с 16 октября по 12 ноября.