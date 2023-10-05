В Нижневартовске служба отлова поймала семь собак после нападения на женщину

В Нижневартовске сотрудники ветслужбы вместе с представителями администрации города провели рейды после нападения собак на женщину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Начальник нижневартовского отдела Госнадзора ветеринарной службы Югры Вячеслав Кашевар сообщил, что было отловлено семь животных. Рейдовые мероприятия будут продолжены. У одного из семи животных был идентифицирован чип. Установлен владелец, в отношении него составлен административный протокол за самовыгул животных. Протокол будет направлен в административную комиссию на рассмотрение. На указанной частной территории также обнаружено размещение вольеров с животными. Для каких целей они были установлены, предстоит выяснить соответствующим органам.

"На территории частная собственность, по периметру которой располагаются вольеры, в которых находятся животные. Владелец устанавливается, будет проводиться работа. Если строение незаконно будет вынесено требование о сносе", - сообщил Кашевар.

Напомним, 3 октября в районе рынка в городе Нижневартовске 34-летняя женщина подверглась нападению стаи собак. Помощь женщине оказал очевидец произошедшего, проезжавший в этот момент рядом на автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в городе Нижневартовске работы по отлову бездомных животных. Действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления в ходе следствия будет дана правовая оценка.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.