Власти Канады могут опубликовать список живущих в стране бывших пособников нацистов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его администрация рассматривает возможность рассекречивания списка предполагаемых бывших пособников нацистов, иммигрировавших в Канаду после Второй мировой войны.

Это заявление было сделано после международного скандала с приглашением в канадский парламент сражавшегося на стороне фашистской германии украинского ветерана Ярослава Гуньки.

По данным независимого исследования 1986 года, после окончания войны в Канаде могли поселиться более 800 бывших нацистских военных преступников. Их имена не разглашались.

По словам Трюдо, сейчас этим вопросом занимаются высокопоставленные чиновники, которые в том числе изучают архивы.

Ряд общественных организаций, в первую очередь – израильских, ранее призвали власти Канады опубликовать список живущих в стране пособников нацистов.