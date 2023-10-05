05 Октября 2023
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Фото: Pxhere

Власти Канады могут опубликовать список живущих в стране бывших пособников нацистов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его администрация рассматривает возможность рассекречивания списка предполагаемых бывших пособников нацистов, иммигрировавших в Канаду после Второй мировой войны.

Это заявление было сделано после международного скандала с приглашением в канадский парламент сражавшегося на стороне фашистской германии украинского ветерана Ярослава Гуньки.

По данным независимого исследования 1986 года, после окончания войны в Канаде могли поселиться более 800 бывших нацистских военных преступников. Их имена не разглашались.

По словам Трюдо, сейчас этим вопросом занимаются высокопоставленные чиновники, которые в том числе изучают архивы.

Ряд общественных организаций, в первую очередь – израильских, ранее призвали власти Канады опубликовать список живущих в стране пособников нацистов.  

Теги: канада, джастин трюдо, нацисты


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