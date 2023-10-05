ЛДПР предложила давать по 10 тысяч всем вступившим в брак до 35 лет

Ввести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, вступившим в брак до 35 лет, предложила ЛДПР. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту, для получения выплаты один из супругов должен будет обратиться в органы соцзащиты в течение одного года с момента заключения брака. При этом эта выплата не будет учитываться в структуре доходов семьи при предоставлении других мер господдержки.

Правительство не поддержало инициативу. Там отметили, что выплаты без учета уровня дохода семьи не соответствует адресной государственной политике соцподдержки граждан. Они положены только нуждающимся.

Ранее ЛДПР предложила давать землю семьям с детьми, прожившим в браке более 10 лет. А весной замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил выплачивать каждые 5 лет по 20 тыс. рублей каждому из супругов при условии, что они состоят в браке более 20 лет.