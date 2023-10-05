Песков оставил без комментариев данные о "перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск"

Кремль оставил без комментариев сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота (ЧФ) из Севастополя в Новороссийск.

"Нет, я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, - вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказанные журналистам.

Напомним, 22 сентября в результате ракетного удара ВСУ было повреждено здание штаба Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. По предварительным данным, погиб один военнослужащий. Позже с помощью взрывов обрушили аварийное здание штаба Черноморского флота. Сообщалось, что в результате атаки якобы погиб командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов. Позже Минобороны России опубликовало кадры заседания своей коллегии, в котором поучаствовал Соколов.