Эксперты "Атомстройкомплекса" рассказали об изменениях предпочтений покупателей жилья

На Уральском форуме недвижимости, который проходит в рамках форума 100+Technobuild в Екатеринбурге, эксперты компании "Атомстройкомплекс" показали изменения предпочтений покупателей и результаты исследований трендов в жилом строительстве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", застройщик на протяжении многих лет детально исследует покупательские предпочтения и пользовательское поведение, и делится информацией с коллегами. Аналитики девелопера оценивают проекты конкурентов в среднем по 34 элементам, в числе которых среда, ритейл, планировки, инженерные решения и безопасность. Согласно последним данным исследований, в Екатеринбурге самими застройщиками сформированы высокие локальные стандарты комфорта жилья, которым приходится следовать всем игрокам рынка, включая новичков, только начинающих свои первые проекты. Уже давно стали нормой закрытые дворы без машин, умные домофоны, парадные вестибюли с мебелью, зоны для хранения.

По мнению аналитиков, резервы на сокращение площади квартир исчерпаны. Это компенсируется высокой проработкой функциональности квартир и вынесением функции хранения за периметр квартиры. Именно внимание к планировочным решениям находится на пике внимания как у покупателей, так и у девелоперов – даже ценность локации несколько снизилась, а внимание к планировкам продолжает нарастать. Уже никто не хочет покупать то, что придется переделывать "под себя". Исследования показали, что качественный продукт может поменять предпочтения покупателя по локации.

Рынок недвижимости Екатеринбурга долгое время характеризовался приверженностью покупателей к своему району проживания, но сейчас многие готовы рассмотреть переезд в другой район города при наличии интересных инженерных и архитектурных решений, интересной цены. Эксперты компании "Атомстройкомплекс" также отмечают повышение интереса покупателей к таким техническим решениям, как шумоизоляция жилья, качество воды и воздуха, системы мусоросбора.

"Я думаю, что в ближайшее время не стоит ждать революционных решений в жилой недвижимости, их уже было достаточно, дальше девелоперы будут работать в направлении оптимизации – улучшать хорошее и отрабатывать недостатки. Развитие продукта мы видим в многофункциональности всех помещений в доме, а не только квартир, в повышении безопасности при минимизации в этом процессе участия человека (охраны), в максимальной готовности квартир к проживанию", - отмечает заместитель директора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова.