05 Октября 2023
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Образование Сибирский ФО В России Омская область
Фото: wgeo.ru

В Омской области уже менее половины школьников идут в 10 класс

В Омской области количество школьников, которые после окончания 9 класса идут в 10 класс, упало до 48%. Большинство выбирают среднее профессиональное образование в колледжах и техникумах, пишут местные СМИ со ссылкой на данные регионального Минобра.

Многие выпускники боятся ЕГЭ. Но вице-губернатор, министр образования Омской области Иван Кротт считает, что причина в том, что у подростков после 9 класса есть реальная возможность в сжатые сроки бесплатно получить специальность, востребованную на рынке труда. А программы обучения в колледжах короче, чем в вузе, но ближе к конкретным условиям профессиональной деятельности, и в этом участвуют работодатели. При помощи проекта "Профессионалитет" можно получить профессиональное образование и рабочее место на крупном предприятии.

Неприятные последствия уже скоро могут ожидать и вузы, где не будет хватать студентов, и школы, которые за отсутствием старшеклассников превращаются из средних в основные. А если на селе средняя школа превращается в основную, люди оттуда начинают уезжать, говорит первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Как сообщалось весной, в этом году в России зафиксировано рекордное число выпускников школ, собирающихся после 9 класса пойти в среднее учебное заведение, - 29%. За 10 лет произошел рост в 1,5 раза.

Теги: школа, колледж, техникум


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