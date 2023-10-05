05 Октября 2023
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Фото: Национальное телевидение Нигера

Франция начнет операцию по выводу войск из Нигера на этой неделе

Власти Нигера подтвердили, что вывод из страны французского военного контингента начнется на этой неделе. Об этом говорится в заявлении Национального совета по защите отечества.

Первыми будут выведены из страны 400 французских военных, базирующихся в городе Уаллам. Авиабаза Ниамея, где базируется большинство французских военных в Нигере, прекратит работу к концу года, передает РИА Новости.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на главнокомандующего ВС Франции сообщило, что Франция начнет операцию по выводу своих войск из Нигера на этой неделе.

В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигер после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.

Теги: нигер, франция, войска


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