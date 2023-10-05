Франция начнет операцию по выводу войск из Нигера на этой неделе

Власти Нигера подтвердили, что вывод из страны французского военного контингента начнется на этой неделе. Об этом говорится в заявлении Национального совета по защите отечества.

Первыми будут выведены из страны 400 французских военных, базирующихся в городе Уаллам. Авиабаза Ниамея, где базируется большинство французских военных в Нигере, прекратит работу к концу года, передает РИА Новости.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на главнокомандующего ВС Франции сообщило, что Франция начнет операцию по выводу своих войск из Нигера на этой неделе.

В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигер после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.