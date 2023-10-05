05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

ФАС потребовала снизить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на бензин.

ФАС направила письмо всем (32-ум) вертикально-интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу. В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций, служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает служба на своем сайте.

Напомним, ранее Министерство энергетики России и Минин подготовили меры стабилизации рынка топлива в стране. Речь идет о заградительных пошлинах для некоторых экспортерв. По сообщению правительства, они были представлены на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов вице-премьера России Александра Новака с нефтяниками и представителями органов власти. Как отмечалось, заградительные пошлины сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.

Теги: ФАС, бензин, цена


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