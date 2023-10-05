На севере России могут ввести регулирование цен на мазут для отопления

Путин поручил рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут для отопительного сезона, сообщается на официальном сайте Кремля. В ближайшие две недели правительство должно будет представить свои предложения.

Речь идет о Мурманской области, а также о других субъектах, которые частично или полностью находятся в Арктической зоне.

Также правительству предложено подумать о денежных компенсациях для таких регионов "в связи с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплооснабжения".