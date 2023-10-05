В Нижневартовске мошенники выдают себя за мэра

В Telegram появился фейковый аккаунт, с которого от имени главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко поступают звонки. Об этом он сообщил в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если вы, ваши близкие получили подобные звонки, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать", - заявил он.

Ранее по аналогичной схеме злоумышленники притворялись председателем думы Сургута Максимом Слеповым, главой Сургута Андреем Филатовым, Салехарда - Алексеем Титовским, Нефтеюганска - Эльвирой Бугай, первым замгубернатора Ириной Новоселовой, а также губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и губернатором Югры Натальей Комаровой.