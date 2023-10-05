"Продались за бубенчики". Екатеринбуржцы не оценили скульптуру Льва от "Сима-ленда"

На главной пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге появилась 5-метровая скульптура Льва с золотыми гривой и яйцами. Необычная конструкция из пластика со стеклом была произведена в Китае по заказу "Сима-ленда". Однако горожане не оценили столь неординарного подарка: в соцсетях люди заявляют, что городу стало плевать на внешний облик главной улицы Екатеринбурга, а некоторые утверждают, что ответственные за городское благоустройство "продались за золотые бубенчики".

"А за такие объекты не должны проходить городские слушания? Или если это временный, то каждый горожанин может выложить свои творческие объекты на Вайнера и на любой другой улице? Ну, поиграл он у себя в конторе, наделал безвкусных интерьеров, школу озолотил... Но город... Стойте, остановитесь!" - пишет один из комментаторов под постом о новой скульптуре.

"Точно! Думала, что там чего-то не хватает! Лев! Самое оно! Да не просто абы что, а с причиндалами! Как раз к месту! Обожаю вкус господина Симановского";

"Я понимаю, когда есть дизайн-код по всему городу. Озеленение. Благоустройство дворов и парковых зон. Развитие инфраструктуры в соответствии с жилой застройкой...Но когда пешеходную, солнечную зону закрывают какой-то черной резной конструкцией с сомнительного качества экраном на все небо, а потом еще устанавливают какие-то статуи, лишенные смысла вообще... Ну, это уже кич и вредительство под видом благотворительности";

"Не была там давно, теперь и вовсе желания нет по центру прогуливаться";

"Вайнера - пешеходная зона, но где там пешеходить, если тут экран мигает, там музыка орет, музыкантов разношерстных как грязи, через каждый метр, аж голова от звуков идет кругом, еще и льва поставят... Безвкусица полнейшая".

Горожане уже стали гадать об истинных мотивах Андрея Симановского (основатель "Сима-ленда"). Одни предполагают, что бизнесмен пытается что-то "компенсировать", другие - что реализует свои скрытые желания, кто-то утверждает, что причиной является уклонение от уплаты налогов и вывод денег под видом благотворительности, а последние просто решили, что Симановский делает что хочет.

"Такое ощущение что город Симановскому принадлежит! Чего хочет, то и делает...";

"Симановскмй совсем? С одной стороны, нам из каждого утюга про духовность и скрепы, а с другой яйца льва гладить предлагают? Вы там поехали совсем?";

"Мне кажется, или скоро он так и до изменения названия нашего города подберется? Сначала центр захватывает, а там... Надеюсь, нет".

По словам представителей "Сима-ленда", идея скульптуры появилась по некой аналогии с установки подобной статуи быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке и в Шанхае. В компании не скрывают, что их привлекло то, какие очереди собираются в США, чтобы погладить "золотые яйца" быка для финансовой удачи. Однако для скульптуры Екатеринбурга был выбран гигантский Лев, которые, по утверждению "Сима-ленда", 30 тыс. лет назад проживали на Урале. Это не единственное отличие от нью-йоркской статуи - у екатеринбургской гениталии оказались в три раза больше.

Желание Симановского помериться яйцами с США жителей уральской столицы не особо впечатлило. Многие отметили, что копировать Америку в наглаживании причинных мест - это последнее, чего бы они хотели. Да и всегда можно обойтись без пошлостей. Кто-то же и вовсе отметил, что вместо пафосных сооружений, горожане встретили бы с большим энтузиазмом иное облагораживание Екатеринбурга.

"А зачем Симановский ездил в страну НАТО? За разведданными, я надеюсь";

"Пускай американцы яйца наглаживают, нам зачем их копировать, своего российского ничего нельзя придумать и желательно без пошлости".

Пока скульптура стоит на Вайнера, как и медиаэкран, подаренный "Сима-лендом" на 300-летие Екатеринбурга. Последний обещали убрать в скором времени после окончания празднования. Переместят ли и "Льва" после гневных комментариев, пока непонятно. Но местные жители уже прогнозируют, что в народе экспонат будут величать "Яйца Симановского".