В международном аэропорту Сыктывкара предотвратили диверсию

Неизвестные пытались совершить диверсию в международном аэропорту Сыктывкара, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, пресечена попытка поджечь здание подстанции с блоками управления радиомаяками, которые позволяют пилотам определять расстояние до посадочной полосы.

4 октября работники аэропорта заметили, что в постройке была вскрыта решетка вентиляции, а в воздухе стоял запах бензина, пишет Shot.

Неизвестные пробрались через эту решетку, после чего в отверстие на веревке была спущена пятилитровая канистра с бензином, которую пытались поджечь с помощью коктейля Молотова. Однако диверсантов спугнули, пожара не произошло.

Ранее Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в диверсии на железной дороге.

25 августа студент одного из колледжей Новосибирска на перегоне между железнодорожными станциями "Новосибирск-Западный" – "Обь" вывел из строя релейный шкаф.