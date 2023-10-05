В международном аэропорту Сыктывкара предотвратили диверсию
Неизвестные пытались совершить диверсию в международном аэропорту Сыктывкара, сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, пресечена попытка поджечь здание подстанции с блоками управления радиомаяками, которые позволяют пилотам определять расстояние до посадочной полосы.
4 октября работники аэропорта заметили, что в постройке была вскрыта решетка вентиляции, а в воздухе стоял запах бензина, пишет Shot.
Неизвестные пробрались через эту решетку, после чего в отверстие на веревке была спущена пятилитровая канистра с бензином, которую пытались поджечь с помощью коктейля Молотова. Однако диверсантов спугнули, пожара не произошло.
Ранее Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в диверсии на железной дороге.
25 августа студент одного из колледжей Новосибирска на перегоне между железнодорожными станциями "Новосибирск-Западный" – "Обь" вывел из строя релейный шкаф.