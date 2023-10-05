05 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Путин снова поручил рассмотреть вопрос о строительстве Севсиба

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Изучить вопрос должен кабинет министров вместе с правительством Кузбасса, Российской академии наук и РЖД. Доклад о целесообразности прокладки ветки должен быть представлен до 1 марта 2024 года, говорится на сайте Кремля.

Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (Севсиб) – проект, который разрабатывался с середины 80-х годов, а с начала нулевых частенько использовался в качестве пиар-проекта перед выборами (в том числе губернаторскими и президентскими), но после завершения электорального цикла работа дальше не шла.

Так, в 2007-м году тогдашний губернатор Красноярского края Александр Хлопонин называл строительство Севсиба "решенным делом", поскольку Путин (переизбравшийся президентом в 2008-м) одобрил проект. В итоге до сих пор идет строительство небольшого участка, который можно отнести к Севсибу.

Протяженность магистральной ветки в различных вариантах составляет около 2 тыс. км, дорога должна соединить Ханты-Мансийский автономный округ и Байкало-Амурскую магистраль, став частичным дублером Транссиба по части грузопотока.

Теги: севсиб, железная дорога, владимир путин


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