05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Прикамье впервые за полгода снизилась цена на бензин

В Пермском крае впервые с апреля снизилась средняя потребительская цена на бензин и дизель, сообщает "Ъ-Прикамье".

С 25 сентября по 1 октября средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 37 коп.— с 55,78 руб. до 55,41 руб. за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел на 15 коп.— с 50,48 руб. до 50,33 руб., бензин АИ-95 на 36 коп.— с 55,27 руб. до 54,91 руб., бензин АИ-98 и выше — на 90 коп., с 68,59 руб. до 67,69 руб. Цена дизельного топлива снизилась на 52 коп.— с 64,40 руб. до 63,88 руб.

Удешевление бензина АИ-92 и АИ-95 в регионе наметилось еще на прошлой неделе — тогда стоимость бензина этих марок снизилась на 2 коп. и на 10 коп. соответственно.

В целом за период с середины апреля по конец сентября средняя стоимость автомобильного бензина в Прикамье увеличилась на 4,56 руб. Ранее ростом цен на топливо в регионе заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Центральный аппарат ведомства давал Пермскому УФАС поручение проверить экономическую обоснованность стоимости топлива и, в случае выявления нарушений, принять меры антимонопольного реагирования.

Теги: бензин, цена, снижение


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