В Тюменской области полицейские нашли труп в багажнике машины, которую вели дети

В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя детьми, у которых багажнике лежал труп мужчины, сообщает telegram-канал Baza.

Тело 54-летнего мужчины обнаружил племянник мужчины. Труп лежал на диване в его доме в поселке Московский. На шее видны были два пулевых отверстия. Племянник сообщил в полицию об убийстве, но правоохранители не нашли тело - его кто-то увез.

Позднее автомобиль "Лада Гранта" был остановлен на ул. Парковая. В машине находились двое подростков - 14 и 16 лет и тело мужчины, замотанное в ткань. Один из задержанных школьников - сын убитого. Также была задержана 43-летняя супруга погибшего.

Кто именно совершил убийство, неизвестно. Все задержаны и находятся на допросе.