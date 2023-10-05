В Екатеринбурге открыли полностью обновленный парк Энгельса

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поучаствовал в открытии обновленного парка имени Энгельса. Горожане получили место отдыха, где можно заниматься спортом. Одним из преимуществ обновленного парка является что, что его не будет подтапливать весной.

"Впечатления надо оценивать от жителей. Появилась новая, благоустроенная локация с современными детскими, спортивными площадками, освещением, лавочками, прекрасно обустроенной центральной площадью", - сказал журналистам мэр города.

Орлов поблагодарил Фонд святой Екатерины, компанию "Агро-актив", подрядчиков за своевременное преображение парка. Мэр уточнил, что теперь территорию парка не будет подтапливать весной.

"В Екатеринбурге появился новый, красивый парк", - сказал Алексей Орлов.

Руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев добавил, что для учредителей фонда реконструкция парка – важный проект, потому что он – первый из мероприятий организации по благоустройству.

"Первый блин точно не комом, город получил современный парк. Будем надеяться, что это – не последний наш опыт", - сказал Александр Андреев.

Работы здесь начались весной — за пять месяцев сформировали новый газон, освещение, современные детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, а легендарный поезд полностью восстановили.

Во время реконструкции в парке подняли уровень тротуара, чтобы решить проблему подтопления, а на всей территории появились новые деревья и кустарники.

По словам вице-спикера думы Екатеринбурга, директора компании "Агро-актив" Ильи Бондарева, результат работы превзошел все ожидания – жители получили безопасный, современный парк.

"Результат достоин того, чтобы показать его своим детям", - сказал Бондарев.

Один из местных жителей, пришедший в парк ради занятий на спортивных объектах, рассказал Накануне.RU, что парк ему нравится.

"Мне все нравилось и до реконструкции, а сейчас стало еще лучше. Единственное, спортивные снаряды поставили ближе к дороге, это нехорошо, а остальное нравится. Что касается названия, то сохранять память, возвращаться к названиям – дело хорошее", - сказал горожанин.

Отметим, в парк через почти 10 лет отсутствия наконец вернули главную достопримечательность – локомотив 157С-063, который еще в 2014 г. забрали на реставрацию.

Парк Энгельса не мог соперничать в голосовании на благоустройство с Академическим или Уралмашем, потому было решено благоустроить территорию за счет внебюджетных средств: оборудовать детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтировать освещение и систему ливневой канализации, а также демонтировать 20 аварийных деревьев и посадить около тысячи новых растений.