Александр Ведерников вручил награды учителям в Черемхово, Свирске и Черемховском районе и поблагодарил за "мудрость и терпение"

Торжественные мероприятия в честь Дня учителя проходят сегодня в Черемхово, Свирске, Черемховском районе. С профессиональным праздником поздравили педагогов председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Черемхово Вадим Семенов, мэр Свирска Владимир Орноев, мэр Черемховского района Сергей Марач.

Александр Ведерников подчеркнул, что для многих педагогов жизнь стала работой, а работа жизнью. Так, учитель начальных классов свирской школы №3 Людмила Щапова работает педагогом больше сорока лет. Она не только передает свои знания детям, но и является наставником молодых учителей. За свои профессиональные заслуги Людмила Николаевна удостоена многих наград и звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Сегодня Александр Ведерников вручил ей Благодарность председателя Законодательного Собрания Иркутской области. Такая же награда есть теперь и у преподавателя истории и обществознания черемховской школы № 3 имени Н. Островского Натальи Исаевой, трудовой стаж которой составляет почти 30 лет. Наталья Николаевна носит звание «Почетный работник общего образования», является победителем приоритетного национального проекта «Образование», «Лучшие учителя Российской Федерации», регионального конкурса «Золотое сердце» и других. Два года назад Наталья Исаева стала победителем областного конкурса «Лучший учитель».

Также Александр Ведерников принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работников дошкольного образования и Дню учителя, которое состоялось сегодня в культурно-досуговом центре с. Лохово Черемховского района, сообщает пресс-служба парламента Иркутской области.

Благодарности председателя Законодательного Собрания Иркутской области вручены учителю математики школы № 1 р.п. Михайловка Людмиле Садриевой и заведующей детским садом с. Новогромово Тамаре Желонкиной. Трудовой стаж каждой из них в сфере образования составляет 50 лет. Кроме того, благодарностями председателя ЗС отмечены учителя начальных классов школы №3 р.п. Михайловка Галина Бузикова и Людмила Шорохова, учитель химии и биологии школы с. Бельск Наталья Голубева, учитель физической культуры школы с. Голуметь Татьяна Завозина.

Поздравляя педагогов от имени депутатов областного парламента, Александр Ведерников отметил значимость человеческого капитала для независимости и экономической мощи России: «Ведущие экономисты говорят о том, что не запасы нефти и газа, не огромные территории определяют валовый национальный продукт страны. Большую роль играет человеческий капитал. Это способности, знания, умения, навыки, интеллект, здоровье. Страны, которые не обладают таким капиталом, превращаются в сырьевые колонии. И формирование человеческого капитала в значительной степени – дело рук воспитателей и педагогов. Национальный суверенитет, независимость и экономическая мощь страны напрямую зависит от вашего ежедневного, самоотверженного труда. Спасибо вам большое за вашу мудрость и терпение».