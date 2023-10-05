05 Октября 2023
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Фото: накануне.ру

В Абхазии будет создан пункт постоянного базирования ВМФ России - Бжания

В Абхазии появится пункт постоянного базирования Военно-морского флота России.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", - сообщил президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия".

"Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии, и такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это обеспечение коренных интересов и Абхазии, и России, а безопасность превыше всего. Есть и вещи, о которых я не могу говорить", - сообщил Бжания.

О реакции на такие планы Тбилиси пока не сообщалось. Грузия не признает независимости Абхазии и Южной Осетии.

Теги: абхазия, аслан бжания, вмф


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