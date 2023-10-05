05 Октября 2023
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Фото: admsurgut.ru

Контрактники высоко оценили условия в Сургуте для прохождения службы

Очередная группа сургутян, желающих присоединиться к тем, кто проходит службу по контракт с Минобороны РФ, отправилась сегодня на пункт отбора в Ханты-Мансийск. Сургутяне, заключившие контракт с Министерством обороны России, отправляются служить ежедневно. Они проявляют активную позицию и отмечают лучшие условия для прохождения службы по контракту именно в Сургуте.

"Это патриотическая волна. С врагом лучше воевать там и не ждать пока он придет сюда. Мотивации стало больше, когда увидели, как там люди живут. Мы удивлены поддержкой в Сургуте. Нам выдали мощные каски, хорошие удобные аптечки. Нас встретили, организовали питание и проживание. Огромное спасибо всем, кто задействован в этом процессе", – поделился своим мнением боец с позывным "Спарен", который направляется в зону СВО не первый раз.

Напомним, военнослужащие получают федеральные и региональные выплаты, а также социальные гарантии, в том числе, предусмотренные для членов их семей.

Сургутские контрактники получают от города муниципальную выплату в размере 150 тысяч рублей.

Плакат, служба по контракту, ХМАО, Сургут(2023)|Фото: Администрация Сургута

Контрактник, Сургут(2023)|Фото: Администрация Сургута

"Ребята активно идут служить по контракту. Отправки проходят ежедневно. Это не только жители Сургута, много иногородних. Мы сопровождаем каждого кандидата, стараемся обеспечить все необходимые условия. Для иногородних предусмотрено бесплатное проживание и питание, компенсация проезда от места жительства до Сургута. И, конечно, серьезной материальной поддержкой является дополнительная выплата из бюджета города", – цитирует пресс-служба мэрии Сургута начальник отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной безопасности горадминистрации Виталия Суржикова.

Тактическим шлемом с высоким уровнем защиты и специальной армейской аптечкой, разработанной по рекомендациям медиков, будущих бойцов обеспечивают сургутские предприниматели. Весь список региональных выплат, а также условия заключения контракта опубликованы на специальном сайте.

Для консультации граждан по вопросам контрактной службы в Сургуте работают пункты информирования в аэропорту Сургута и во временном здании ж/д вокзала. Пункт отбора на контрактную службу в Сургуте находится по адресу Просвещения, 19, каб.104. Предварительная запись по телефону +7-982-596-82-75. Для ответов на вопросы о службе по контракту функционирует чат-бот в телеграме: @ContractServiceSurgut_bot.

Контрактник, Сургут(2023)|Фото: Администрация Сургута

Теги: Контракт, Минобороны России, СВО, Сургут


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