В Азербайджане подтвердили задержание экс-главы НКР Арутюняна

Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подтвердили задержание экс-главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна.

Как передает ТАСС, Арутюняну предъявили обвинения, в том числе, в развязывании агрессивной войны и терроризме.

Уточняется, что Арутюнян был задержан в городе Ханкенди 3 октября сотрудниками Службы госбезопасности.

В 2020 году Генпрокуратура Азербайджана возбудила ряд уголовных дел в отношении лидера Нагорного Карабаха.

После бомбардировки города Гянджа ведомство обвинило Арутюняна в нарушении Женевской конвенции, умышленном убийстве мирного населения. Были возбуждены уголовные дела по статьям УК Азербайджана о нарушении норм международного права, ведении агрессивной войны, преступных приказах во время ведения войны, умышленном убийстве, умышленном уничтожении имущества, терроризме, создании незаконных военных формирований - всего по 15 вариантам применения статей УК.