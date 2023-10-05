05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Сима-ленд" запускает на Урале производство "золотого" бетона

"Сима-ленд" запускает производство собственного бетона, который, по желанию заказчика, можно выкрасить в главный цвет компании. Отсылка на новую ветвь развития бизнеса была представлена на Форуме 100+TechnoBuild в виде бетономешалки, из которой льется золото.

Строить завод в уральском селе Патруши начнут 15 октября. Как сообщают представители компании, уже в декабре текущего года порядка 100 сотрудников будут выпускать около 20 тыс. куб.м. продукции. Среди нее не только разномарочные бетоны, но и кладочные растворы. В "Сима-ленде" также пообещали абсолютно экологичное производство.

Форум 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Форум 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее мы писали о том, что может заинтересовать на Форуме 100+. Сегодня и завтра - последние дни, когда жители и гости уральской столицей смогут насладиться выставкой и сделать отличные фото.

Теги: Сима-ленд, бетон, завод, Патруши


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