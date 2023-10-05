Сбежавшего в Германию бывшего пермского депутата банкротят за долги СМУ №34

Первое заседание по делу о банкротстве экс-депутата пермской городской думы Сергея Захарова, покинувшего Россию и критиковавшего СВО, назначено на 1 ноября. Истцом по делу является индивидуальный предприниматель Александра Поскребышева.

Properm.ru сообщает, что долг Захарова купила с торгов в ходе процедуры банкротства компания "СМУ № 34", директором которого он являлся. В декабре прошлого года суд признал за Сергеем Захаровым и бенефициаром СМУ Константином Кирилловым субсидиарную ответственность по долгам предприятия. За топ-менеджерами СМУ судом была закреплена задолженность на 6,18 млн руб. Такую же сумму с эмигранта требует Поскребышева. Из материалов суда известно, что в эту сумму входит беспроцентный заем на 2 млн руб., полученный Захаровым в СМУ, долги по аренде помещений и перед контрагентами.

Напомним, Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицал.

16 ноября 2022 года на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине. Также парламентария исключили из фракции "ЕР".