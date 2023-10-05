Госдума может обязать школы учитывать мнение родителей при выборе формы

Группа депутатов Госдумы собирает отзывы на законопроект, который обяжет руководство школ согласовывать выбор школьной формы с родительским собранием.

Сейчас школы самостоятельно устанавливают требования к внешнему виду учеников, могут вводить форму, могут выбирать фирму-изготовителя, у которой все родители будут обязаны закупаться. Даже если большинство родителей против решения руководства школы, повлиять они на ситуацию не могут, отмечает "Российская газета".

Ранее сообщалось, что федеральные власти намерены ввести ГОСТ на школьную форму, но он не коснется фасонов и набора предметов одежды в комплекте – решение по-прежнему будет за школами.